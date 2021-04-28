Samsun'da tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Ayşe C. (39) ile eşi Bülent C. (44) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent C, eşine silahla ateş ederek kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını kentteki bir özel hastaneye kaldırdı.

Başından yaralanan Ayşe C, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Bülent C. ise olayda kullandığı silahla Irmak Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun