Samsun'da tarladan bir ton karnabahar çalındı
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Samsun'da tarladan bir ton karnabahar çalındı

09.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:48
Samsun'da tarladan bir ton karnabahar çalındı

Bafra ilçesinde tarlada ekili 1 ton karnabahar çalındı.

Bafra ilçesinde tarlada ekili 1 ton karnabahar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde çiftçi Tarık Derebey, hasat için geldiği tarlasında karnabaharların olmadığını gördü.

Derebey'in, tarlasındaki hırsızlık olayını polise bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çiftçi Derebey,"Tarlaya geldiğimde hasat edeceğim karnabaharların kesilmiş olduğunu fark ettim. Polise giderek şikayette bulundum. Bu nedenle ürünüm için halciye verdiğim sözü yerine getiremedim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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