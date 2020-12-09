Samsun'da tarladan bir ton karnabahar çalındı

Bafra ilçesinde tarlada ekili 1 ton karnabahar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde çiftçi Tarık Derebey, hasat için geldiği tarlasında karnabaharların olmadığını gördü.

Derebey'in, tarlasındaki hırsızlık olayını polise bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çiftçi Derebey,"Tarlaya geldiğimde hasat edeceğim karnabaharların kesilmiş olduğunu fark ettim. Polise giderek şikayette bulundum. Bu nedenle ürünüm için halciye verdiğim sözü yerine getiremedim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol