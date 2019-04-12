Samsun'da Tarlada Uyuşturucu Saklayan Zanlı Tutuklandı
Samsun'da tarlasında ve evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Samsun'da tarlasında ve evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adil Y'nin, Canik ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, takibe aldıkları zanlının Hasköy Mahallesi'ndeki tarlasına gömülü vaziyette, 2 paket halinde bin 842 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Soğuksu Mahallesi'ndeki evinde de 10,55 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi bulunan zanlı gözaltına alınıp adliyeye çıkartıldı.
Savcılıktaki ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA