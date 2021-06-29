Samsun'da tarlada çalışan biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi
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Samsun'da tarlada çalışan biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi

Samsun'da tarlada çalışan biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlada çalışırken yangın çıkan biçerdöver zarar gördü.

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlada çalışırken yangın çıkan biçerdöver zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gazibeyli Mahallesi'nde L.S'ye ait ekin tarlasında H.B'nin kullandığı biçerdöverin motor kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Samsun İtfaiyesi ekiplerince söndürülen yangın sonucu biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle tarladaki ekinler de zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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