Samsun'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki 68 bin 507 işletmeden 9 bin 69'u kadın çiftçilere ait

Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsalda yaşayan kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdamın artırılması amacıyla tarımsal üretimden girişimciliğe kadar birçok farklı alanda kadınlara proje, destek ve eğitim imkanı sunulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsalda yaşayan kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdamın artırılması amacıyla tarımsal üretimden girişimciliğe kadar birçok farklı alanda kadınlara proje, destek ve eğitim imkanı sunulduğu bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bilgi ve becerilerini artırmaları amacıyla bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa kadar birçok konuda verilen eğitim ve desteklerin yatırımlara dönüşmesiyle kadın çiftçilerin başarılı birer girişimci olduğu belirtildi.

Bu çerçevede 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki 68 bin 507 işletmeden 9 bin 69'unun kadın çiftçilerden oluştuğu aktarılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce de kadınlar öncelikli olmak üzere çocuk ve gençleri de kapsayacak şekilde eğitim, program ve proje faaliyetleri yürütülmektedir. Valiliğimizce desteklenen Kırsal Alanda Kadına Yönelik Farkındalığın Artırılması Projesi kapsamında 7 ilçe 35 mahallede 1600 kadın çiftçiye eğitim verilmiş, Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor programı düzenlenerek 9 kurs merkezinde 194 kadın girişimciye KOSGEB, İŞKUR ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz iş birliğiyle 4 gün boyunca 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 18-40 yaş aralığında kırsal alanda ikamet eden ve tarımsal faaliyet gösteren gerçek kişilere 30 bin lira hibe ödenmesini kapsayan Genç Çiftçi Projesi'ne 793 proje için başvuru yapıldığı, bunların 524'ünün kadın çiftçilere ait olduğu vurgulanarak, Kırsal Alanda Kadın İstihdamının Desteklenmesi Programı kapsamında meyvecilik, süs bitkileri, ipek böcekçiliği ve mantar üretimi konusunda kadın çiftçilere yönelik projelerin hayata geçirildiği anlatıldı.

Değerlendirme aşamasında kadın çiftçilere artı 22 puan verilerek pozitif ayrımcılık yapılan Kırsal Kalkınma Hibeleri Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları çerçevesinde 2 kadın çiftçinin 600 bin liralık projelerine 300 bin liralık hibe ödemesi gerçekleştirildiği belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi projesi kapsamında 4 kadın yetiştiricimize 49 başlık ahır yatırımlarının yüzde 50'sine karşılık yaklaşık 500 bin lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiş olup, proje bu yıl yeniden uygulanmaya başlanacaktır. Salep Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 2021 yılında 13 ilçede üretim yapacak olan 20'si kadın 50 üreticiye 1250 kilogram salep yumrusu dağıtılacaktır. Samsun'da 17'si kadın 93 sözleşmeli salep üreticisi bulunmakta olup, 2020 yılında 42 ton salep üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2021 yılı ve daha sonraki yıllarda uygulanacak salep üretimini geliştirme projesi kapsamında kadın çiftçilerimize öncelik verilecektir."

Genç Çiftçi Projesi kapsamında 22, DOKAP tarafından 5, TKDK tarafından 3 olmak üzere toplam 30 kadın üreticiye mantar üretim tesisi kurulduğu bildirilen açıklamada, "Sektörde 300'ü kadın olmak üzere süreli süresiz 400 kişi istihdam edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda özellikle kırsalda kadınlarımıza yönelik mantar köyleri oluşturma projemiz planlanmış olup, 3 mantar köyünde 180 kadınımıza 180 mantar evi kurulması düşünülmektedir. Bu proje ile belirlenen köylerde kadınlarımızın tamamı istihdam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, kırsal kalkınma destekleri kapsamında kadınların dört bir koldan desteklendiğini, projelerine ilave puan vererek öne çıkmalarını sağladıklarını vurguladı.

Üretmek isteyen kadınlara pozitif ayrımcılık sağladıklarına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Bunun bir göstergesi olarak da kurulma çalışmaları devam etmekte olan Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, işletmelerinde yüzde 50 ve üzerinde kadın istihdamı sağlayacak kişilere yer tahsisinde öncelik verilecektir. Valiliğimizce de çalışan kadınların çocuklarına yönelik kreş yapılacaktır. Samsun'da 2014 yılında 6 bin 696 olan kadın çiftçi sayımızın 2020 yılında 9 bin 69'a yükselmiş olmasını, verilen eğitim, proje ve desteklerin önemli bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Kırsal alanlarda üretmeyi teşvik etmeli, üretici sayımızı artırmalı, önce aile, sonra ülke ekonomisine katkı sağlamalıyız ki hem kente göçün önüne geçelim hem de daha müreffeh bir toplum meydana getirelim. Elbette kadınlarımızın üretimin içerisinde olması, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlaması da bizim için çok değerli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün