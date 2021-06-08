Samsun'da tarım ve hayvancılık alanında toplam 5,6 milyon liralık 5 proje uygulanacak
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Samsun'da tarım ve hayvancılık alanında toplam 5,6 milyon liralık 5 proje uygulanacak

Samsun'da tarım ve hayvancılık alanında toplam 5,6 milyon liralık 5 proje uygulanacak
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'da tarım ve hayvancılık alanında toplam maliyeti 5 milyon 680 bin lira olan 5 projenin imzaları atıldı.

Samsun'da tarım ve hayvancılık alanında toplam maliyeti 5 milyon 680 bin lira olan 5 projenin imzaları atıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, koyunlar için püskürtmeli seyyar banyoluk, hayvanlar susuz kalmasın, İsrail sazanı ile mücadele ve kooperatiflerin güçlendirmesi ile arı sütü projeleri, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Toplam tutarı 5 milyon 680 bin lira olan projelerin protokol imza törenine, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Dağlı, kentte 5 yeni projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Samsun'un tarım konusundaki potansiyeline dikkati çeken Dağlı, "Tarım kenti Samsun'da belirlenmiş tarım politikaları çerçevesinde kırsal hayatın sosyoekonomik açıdan geliştirilmesi, tüketicilerin güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşabilmesi, organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin kaynaklarını değerlendirerek bölgenin yaşam kalitesi ve gelirini artırmak, sosyal istikrar ve ekonomik gelişmeyi sağlamayı amaçlayan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin Başkanı Hakan Gültekin ve çalışanlarına, projede emeği geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun'da tarım ve hayvancılık alanında toplam 5,6 milyon liralık 5 proje uygulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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Samsun'da tarım ve hayvancılık alanında toplam 5,6 milyon liralık 5 proje uygulanacak - Haberler
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