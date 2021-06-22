Samsun'da tarım aracı dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Samsun'da tarım aracı dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da tarım aracı dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının dereye devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının dereye devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mevlüt Şencan'ın (65) kullandığı tarım aracı, Çatak Mahallesi'nde dereye devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Muzaffer Alver (75) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şencan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da tarım aracı dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da tarım aracı dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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