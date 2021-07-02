Samsun'da tarım aracı çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı
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Samsun'da tarım aracı çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Samsun'da tarım aracı çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarım aracı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarım aracı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilçam Mahallesi'nde M.T'ye ait "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan ekiplerce yürütülen çalışmada, hırsızlığı E.B. ve S.S'nin yaptığı belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Ele geçirilen tarım aracı ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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