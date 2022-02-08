Samsun'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haberler
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Samsun'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

AA, Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Samsun'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonundu bir kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonundu bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda bir şüphelinin aracı durduruldu.

Araçta yapılan aramada Roma ve Amisos dönemlerine ait 136 sikke, 26 obje ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Güncel, Haber

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