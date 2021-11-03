Samsun'da tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğindeki sikkelerin satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, S.C. (39), A.A. (52), Ş.A. (53), Ö.Y. (39) ve A.A'nın (41) ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığını ve Ö.Y'nin evinde buluşacaklarını belirledi.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ikamette buluşan kişilerin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, çeşitli dönemlere ait 270 sikke ele geçirdi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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