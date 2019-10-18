Samsun'da tarihi eser operasyonu

18.10.2019 20:07

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 170 sikke, bir tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde Şenol Ş. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Şenol Ş'nin üzerinde ve aracında arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 170 sikke, bir ruhsatsız tabanca ile 39 mermi ele geçirdi.

"2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ile "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltına alınan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA