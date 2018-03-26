Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli parçalar ele geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli parçalar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ordu karayolunda şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Ekipler araçta tarihi değeri olduğu tahmin edilen 33 sikke ve çeşitli metal parçalar, 43 taş, 6 parça yanmış toprak, 11 kemik parçası ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet H. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.