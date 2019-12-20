Samsun'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu
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Samsun'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

20.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:42
Samsun'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu

'un ilçesinde, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesi 'nde yaşayan F.K'nin elinde tarihi sikke bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.K'nin kullandığı 55 PA 664 plakalı aracı Havza istikametine giderken Kızılcaören mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 61 adet sikke bulundu.

Ekipler, olayla ilgili F.K. ile H.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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