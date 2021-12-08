Samsun'da tapulu arazilerinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da tapulu arazilerinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da tapulu arazilerinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da tapulu arazilerinde kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da tapulu arazilerinde kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik istihbarat çalışması yürüttü.

Bafra ilçesi Müstecep Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen sivil ve resmi jandarma ekipleri, tapulu arazilerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.S. (63), R.G. (44), N.Ö. (52) ve A.D'yi (57) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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