Samsun'da Tanışma ve Kaynaşma Etkinliği

SAMSUN (AA) – Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince ilçe belediye başkanları ile il genelindeki mülki ve idare amirlerinin katıldığı tanışma ve kaynaşma programı düzenlendi.



Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Osman Kaymak, birlik ve beraberlik içinde Samsun'u geliştirmek ve daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.



Vali Kaymak, programa katılan herkesin yeni yılını da kutladı.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise ilk kez böyle bir tanışma ve kaynaşma programı düzenlediklerini, şehrin tanıtımı ve gelişmesi için de önem taşıdığını ifade etti.



Programda, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları anketinde yer alan fotoğraflardan oluşan bir sunum gerçekleştirildi.