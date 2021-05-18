Samsun'da tam kapanma yasaklarının kalkmasıyla sahilde yoğunluk oluştu

Karadeniz'in önemli turizm noktalarından mavi bayraklı plajlara sahip Atakum sahilinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle yoğunluk yaşandı.

Karadeniz'in önemli turizm noktalarından mavi bayraklı plajlara sahip Atakum sahilinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle yoğunluk yaşandı.

Uzun süreden sonra dışarı çıkan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek aileleri ile kentteki park ve yeşillik alanlarına gitme imkanı buldu. Vatandaşlar, açık havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da ebeveynleri ile parklarda oyun oynadı.

Batı Park, Doğu Park, Atakum Kent Ormanı ve Atakum Sahili'nde piknik ve yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında vakit geçirdi. Atakum sahilinde bazı vatandaşlar denize girdi.

Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşların maske taktığı görüldü. Emniyet ekipleri Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden vatandaşları uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun