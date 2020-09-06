Samsun'da takla atan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı Samsun'da takla atan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandıSAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, ters dönen otomobilde 1'i ağır 4 kişi, yaralandı.

Samsun'da takla atan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı

SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, ters dönen otomobilde 1'i ağır 4 kişi, yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Üniversite sapağında meydana geldi. İddiaya göre Samsun'dan Sinop istikametine giden T.T. idaresindeki 55 ADD 941 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Araçta bulunan bulunan sürücü ile yanındaki 3 kişi, yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada sürücü T.T.'nin sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu belirtildi. Öte yandan olay yerinde polis tarafından yapılan incelemede hurdaya dönen otomobilde, tabanca ile bir dolu şarjör bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA