Samsun'da takla atan otomobil, yan yattı: 4 kişi yaralı
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Samsun'da takla atan otomobil, yan yattı: 4 kişi yaralı

SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla atıp, yan yatan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'da takla atan otomobil, yan yattı: 4 kişi yaralı
06.09.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:28

SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla atıp, yan yatan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Üniversite sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Samsun'dan Sinop yönüne giden T.T.'nin kullandığı 55 ADD 941 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, takla attı. Yan yatan araçta, sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan T.T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.Öte yandan kaza yerinde, hurdaya dönen otomobilde polis tarafından yapılan incelemede, tabanca ile dolu şarjör bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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