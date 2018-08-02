Samsun'da Tahmini Fındık Rekoltesi Belirlendi

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2018 yılının fındık rekoltesini belirledi.

Samsun 2018 yılı fındık rekolte tahmini çalışmaları, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü organizasyonunda komisyon üyelerinin katılımıyla tamamlandı.

Arazide yapılan çalışmalara, komisyonda görevli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü, Karadeniz İhracatçılar Birliği, FİSKOBİRLİK teknik elemanları ile Ziraat Odaları, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ulusal Fındık Konseyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi temsilcilerinin katılımları sağlandı.

Oransal yoğunluğa göre belirlenen sahil, orta ve yüksek kuşaktaki köylerde tespit edilen fındık bahçelerinde işaretlenen dallarda çotanak sayımları yapıldı ve fındık rekolte tespit çalışmaları buna göre gerçekleştirildi.

Samsun'da bu yıl tahmini rekoltenin 73 bin ton civarında olacağı belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen yıl 97 bin ton civarında olan rekoltenin, bu yıl sahil kesiminde fındık ağaçlarında yaşanan hastalıklar nedeniyle yüzde 20 oranında düştüğü belirtildi.