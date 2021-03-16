Samsun'da tabancayla kendini vuran genç ağır yaralandı

Samsun'da iş yerinde tabancayla kafasından kendini vuran bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da iş yerinde tabancayla kafasından kendini vuran bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bulunan bir temizlik şirketine ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Umut D. girdiği bunalım sonucu tabancayla kendini kafasından vurdu. Ağır yaralanan Umut D., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Umut D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı