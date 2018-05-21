Samsun'da Sürücünün Yanına Oturttuğu Oyuncak Ayıya Emniyet Kemeri Takması Dikkat Çekti

Samsun'da bir sürücünün aracında yanına oturttuğu oyuncak ayıya kemer takarak yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda 57 AL 071 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, şoför mahallinin yanındaki koltuğu oturtuğu oyuncak ayıya emniyet kemeri takarak yoluna devam etmesi görenleri şaşırttı. Çoğu insanın emniyet kemeri takmadığı için trafik ekipleri tarafından para cezasına çarptırılırken, sürücünün önde oturttuğu ve yeni satın aldığı tahmin edilen oyuncak ayıya emniyet kemeri takması dikkat çekti. - SAMSUN