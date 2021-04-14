Samsun'da sürücünün yanarak öldüğü aracın bagajından 11,5 kilo uyuşturucu hap çıktı
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Samsun'da sürücünün yanarak öldüğü aracın bagajından 11,5 kilo uyuşturucu hap çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da sürücünün yanarak öldüğü aracın bagajından 11,5 kilo uyuşturucu hap çıktı

Samsun'da polisin takibinde olduğu ancak virajı alamayarak şarampole yuvarlanıp yanan aracın bagajından 11 kilo 500 gram ağırlığında, tahmini 12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da polisin takibinde olduğu ancak virajı alamayarak şarampole yuvarlanıp yanan aracın bagajından 11 kilo 500 gram ağırlığında, tahmini 12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan 55 DF 074 plakalı otomobil virajı alamayarak yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole yuvarlanıp alev aldı. Aracın takipte kaybolduğunu fark eden narkotik polisi virajı alamayarak yuvarlanıp yandığını fark edince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri aracı söndürdü ancak araçtan geriye demir yığını kaldı. Araçta yapılan incelemede 20 yaşındaki F.Ö.'ye ait olduğu ileri sürülen yanmış bir erkek cesedi ile telef olmuş köpek cesedi bulundu. Aracın bagajında yapılan araştırmada ise 11 kilo 500 gram ağırlığında olan yaklaşık 12 bin adet olduğu tahmin edilen sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. F.Ö.'nün cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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