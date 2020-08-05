Samsun'da sürücülere 10,4 milyon TL ceza
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Samsun'da sürücülere 10,4 milyon TL ceza

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü temmuz ayı içerisinde 9 bin 882 araç sürücüsü ve 18 bin 588 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 10 milyon 541 bin 149 TL cezai işlem uyguladı.

Samsun'da sürücülere 10,4 milyon TL ceza
05.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:26

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü temmuz ayı içerisinde 9 bin 882 araç sürücüsü ve 18 bin 588 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 10 milyon 541 bin 149 TL cezai işlem uyguladı.

Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerini paylaştı.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 01-31 Temmuz tarihleri arasında 120 bin 294 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Bu yapılan kontroller neticesinde aranması bulunan 427 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 39 bin 212 adet araç kontrol edilerek 877 adet araca işlem yapıldı. 43 ruhsatsız tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği, 664 adet çeşitli çaplarda fişek, 204 adet kesici alet, 3 gram esrar maddesi, 382 gram sentetik kannabinoid, 4 gram metenfematin, 5 adet extasy hap, 268 adet sentetik ecza ve 776 adet sahte para ele geçirildi.

16 adet tabanca ele geçirildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY 7 olay ile terör örgütü DEAŞ'tan 1 olay olmak üzere toplam 28 olay meydana geldi. Olaylarda 65 şahıs yakalandı ve 41 şahıs serbest kaldı. 1 şahıs tutuklandı, 13 şahıs adli kontrol kararı şartı ile serbest bırakıldı. 1 şahısın ise firar olup yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise toplam 45 olay meydana geldi. Olaylarda 110 şahıs yakalandı. 99 şahıs serbest kaldı. 2 şahıs tutuklandı ve 9 şahsa adli kontrol kararı verildi. Bu olaylarda 16 adet tabanca, bin 532 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği, 62 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uzun namlulu silah, 261 adet uzun namlulu fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 26 adet şarjör, 65 şişe içki, 682 adet emtia, 59 bin 600 adet makaron, 248 kilogram tütün, 5 adet cep telefonu, 30 adet lastik, 1 şişe etil alkol, 3 adet detektör, 9 adet sağlık kurulu raporu, 2 adet sürücü belgesi, 48 adet 100 TL, 760 adet 50 TL ele geçirildi.

73 bin 496 adet sentetik ecza, 231 adet ecstasy hap ve 418 kök kenevir ele geçirildi

Samsun'da yapılan istasyon denetimlerinde 515 bin 826 litre motorine, faturalarında usulsüzlük tespit edildiğinden 5015 SKM kapsamında idari işlem için tutanak tanzim edildi. Ayrıca 6136 SKM kapsamında 55 RD 946 plakalı araçtan 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet şarjör 1 adet kurusıkı tabanca 1 adat kurusıkı tabanca şarjörü ve 12 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli ve suç unsurları 6136 SKM kapsamında gerekli işlemler yapılmak üzere Tekkeköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 181 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 278 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 27 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, 227 şahıs ise cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. Meydana gelen olaylarda; 98,72 gram esrar, 1 kilogram 120,83 gram sentetik kannabinoid, 73 bin 496 adet sentetik ecza, 231 adet ecstasy hap, 418 kök kenevir, 165,88 gram metamfetamin, 1,18 gram kokain ele geçirildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 94 bin 605 araç sürücüsü kontrol edilerek 9 bin 882 araç sürücüsü ve 18 bin 588 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 10 milyon 541 bin 149 TL cezai işlem uygulandı. 326 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak 2 bin araç trafikten men edildi. 36 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı. 452 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, bin 550 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2 bin 725 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 671 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 62 araca fazla yolcu taşımaktan, bin 920 araca kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 4 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 345 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan, 10 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 450 kişiye trafik eğitimi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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