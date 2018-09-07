Samsun'da Sürücü ve Yolcuların Yüzde 47'si Emniyet Kemeri Kullanmıyor

Samsun'da farklı güzergah ve zaman dilimlerinde yapılan emniyet kemeri kullanım oranı sayımında sürücü ve yolcuların yüzde 53'ünün emniyet kemeri kullandığı, yüzde 47'sinin ise kullanmadığı tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemizde her yıl trafik kazaları sonucunda binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte veya yaralanmakta, çok sayıda vatandaşımız ise hayatının geri kalan kısmını engelli olarak geçirmek durumunda kalmaktadır. Yapılan araştırmalar ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında emniyet kemeri kullanmayan sürücü ve yolcuların yüzde 25'inin araç dışına fırladığını ve araç dışına fırlayan her üç kişiden birinin öldüğünü, emniyet kemeri kullanımının trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve ağır yaralanma oranlarını yüzde 30 ile yüzde 70 azalttığını ortaya koymaktadır" denildi.

Trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve ağır yaralanma sayılarını azaltabilmek için sürücü ve yolcuların gerek şehirlerarası yollarda gerekse şehir içerisinde emniyet kemeri kullanımı alışkanlığının artırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 03 Eylül 2018 tarihli yazıları ile öncelikle illerde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanım oranlarının yol kullanıcılarınca fark edilmeden sivil personel tarafından yapılacak sayım sonucu tespit edilmesi ve akabinde ise emniyet kemeri kullanım oranının artırılması amacıyla 2018 yılı sonuna kadar yoğunlaştırılmış denetimler yapılması istenmektedir. Bu çerçevede ilimizde farklı güzergah ve zaman dilimlerinde yapılan emniyet kemeri kullanım oranı sayımında sürücü ve yolcuların yüzde 53'ünün emniyet kemeri kullandığı yüzde 47'sinin ise kullanmadığı tespit edilmiştir. Yukarıda belirtilen talimat çerçevesinde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanma alışkanlıklarının yükseltilerek trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve ağır yaralanma sayılarının azaltılması amacına yönelik olarak 09 Eylül 2018 Pazar gününden itibaren yıl sonuna kadar yoğunlaştırılmış denetim planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Bu kapsamda arka koltukta bulunan yolcular da dahil olmak üzere araç sürücüsü ve tüm yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları denetlenecek ve emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilenlere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1-a maddesi uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın gerek kendi can güvenlikleri gerekse cezai müeyyideye maruz kalmamaları için şehir içi-şehir dışı ayrımı yapmaksızın emniyet kemerini kullanmaları hususunu hatırlatır, tüm halkımıza kazasız günler dileriz." - SAMSUN