Samsun'da Suriyeli ve Iraklı Gaspçılar Yakalandı

Samsun'da Iraklı şahsın 2 cep telefonunun gasp edilmesi olayıyla ilgili 1'i Suriyeli, 2'si Iraklı 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde 17 Mayıs akşamı saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Irak uyruklu Mustafa Mohamed Abdulhuseın Al Kharajı'nın (23) 2 adet cep telefonu gasp edilirken, Irak uyruklu Dowood Salman Hameed Alqası (24) ise darp edildi. Gasp ve darp olayına karışan şahıslar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda darp ve gasp olayıyla ilgili Suriye uyruklu Ahmet Ali Abdürrezzak ile Iraklı uyruklu Ahmet Mousa Kadab Kadab (28) ve Ahmet Qayser Khalaf Khalaf'ı (21) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 3 zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN