Samsun'da şüpheli yangın Samsun'da bir sürücü kursunda yangın çıktı.

Samsun'da bir sürücü kursunda yangın çıktı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Karşıya Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait sürücü kursunda yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

İtfaiye tarafından yapılan tespitte yangının çıkış sebebi şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA