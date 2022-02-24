Samsun'da şüpheli şahsın üzerinden bin 287 adet uyuşturucu hap çıktı - Haberler
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Samsun'da şüpheli şahsın üzerinden bin 287 adet uyuşturucu hap çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da şüpheli şahsın üzerinden bin 287 adet uyuşturucu hap çıktı

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde bin 287 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde bin 287 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları K.Y.'nin (26) üzerinde yaptığı aramada bin 287 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan K.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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