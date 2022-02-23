Samsun'da şüpheli ölüm

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Elmaçukuru Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket K.(62) evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden 112 ekipleri Şevket K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şevket K.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

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