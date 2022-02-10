Samsun'da şüpheli ölüm - Haberler
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Samsun'da şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Z.E. adlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay, 112 acil servis ekiplerine ve polise haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Z.E.'nin ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Haberler

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