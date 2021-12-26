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Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

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İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar köfteci Mimin Yılmaz (65) alışveriş için her zaman kıyma aldığı kasap dükkanına gitti. İşyeri sahibi başka bir kasap dükkanına malzeme almaya gidip işyerinde Yılmaz'ı bıraktı. Geri döndüğünde Yılmaz'ı lavabo kısmında ağzından burnundan kan geliyor şekilde görünce 112 ekiplerini arayarak ambulans istedi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mimin Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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