Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da evinde banyo yaptıktan sonra olduğu yere yığılıp kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da evinde banyo yaptıktan sonra olduğu yere yığılıp kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Saliha G. evinde banyo yaptıktan sonra olduğu yere yığılıp kaldı. Yakınları 112 ekiplerine haber vererek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri Saliha G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının ölüme şüpheli bulunduğu ve cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı