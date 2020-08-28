Samsun'da şüpheli ölüm
Samsun'da bir kişinin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
28.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:35
Samsun'da bir kişinin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Aktekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.'nin evine yapılacak bir iş için giden Ali H.(49), evin önünde oturduğu sırada aniden olduğu yere yığılıp kaldı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Ali H.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA