Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişi arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

09.10.2019 08:49
Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişi arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Dinler (41) arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden 112 acil servis ekipleri Murat Dinler'in ölmüş olduğunu tespit etti. Murat Dinler'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Dinler'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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