Samsun'da Şüpheli Ölüm

Samsun'da Şüpheli Ölüm

Samsun’da hastaneden dönen vatandaş evinde ölü bulundu.

Samsun'da Şüpheli Ölüm

Samsun'da hastaneden dönen vatandaş evinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S. isimli bir vatandaş, iddiaya göre bazı rahatsızlıklar sonucunda gün içerisinde yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneye giden D.S. iddialara göre hastanede tedaviyi kabul etmeyerek tekrar eve döndü. Şahıs, bir süre sonra yakınları tarafından evinde baygın vaziyette bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ölümü şüpheli bulununca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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