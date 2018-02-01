Samsun'da Şüpheli Ölüm

Samsun'un Bafra ilçesinde 31 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla kendisine ulaşamayan yakınları Sungurbey Sokak'ta bulunan evine geldi. Komşusunda bulunan anahtarla içeri giren yakınları evli ve 1 çocuk babası Burhan Balta'yı(31) yerde yatarken buldu. Durumu 112 Acil ekiplerine ve polise bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları muayenede Burhan Balta'nın öldüğünü belirledi.

Ölmeden 1 gün önce sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı resimde "Canım ailem" diye eşi ve çocuklarıyla birlikte resim paylaşan Burhan Balta'nın ölümünün şüpheli bulunması üzere olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN