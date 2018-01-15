Samsun'da Şüpheli Ölüm

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi evinin önünde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak'ta bir evin önünde bir kişinin hareketsiz yatmasından şüphelenen belediyenin temizlik personeli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin 63 yaşındaki Yusuf Şengöz olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Şengöz'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.