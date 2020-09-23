Samsun'da şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçti: 4 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin şüphe üzerine takibe aldığı araçta ele geçen uyuşturucu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin şüphe üzerine takibe aldığı araçta ele geçen uyuşturucu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmada, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan 1 araçta yapılan aramada 448 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan E.K., O.P., A.D. ve Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı