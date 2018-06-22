Samsun'da Şüpheli Araçtan Tabanca ve Tüfek Ele Geçti

Samsun'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Olay, Samsun"un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca, 9 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet tüfek, 7 adet tüfek kartuşu ele geçirdi. Olayla 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN