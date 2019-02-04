Samsun'da Şüpheli Araçtan Kokain Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Samsun'da şüphe üzerine polis tarafından durdurulmak istenen otomobilden dışarı atılan 243,05 gram kokain ele geçirilirken, araçtaki 3 şahıs da gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletle Yunus timleri sabit uygulama yaptıkları bir sırada şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisi fark eden araçtaki Ö.Y. (31) kokain paketini dışarı atıp kaçmak istedi. Yunus polisi kaçmak isteyen Ö.Y. ile birlikte 2 paket halinde 243,05 gram kokain maddesi ele geçirdi. Söz konusu şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik polisi olayla bağlantısı olan E.Y. (69) ve N.O.'yu (63) İstanbul'a gitmek üzereyken Bolu'da yapılan operasyonla yakalayarak Samsun'a getirdi.

Olay kapsamında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 680 TL paraya el konuldu. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.Y., E.Y. ve N.O., 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA