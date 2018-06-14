Samsun'da Şüpheli Araçtan Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçti

Samsun'da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan kamyonetten kaçak içki ve sigara ele geçti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Hopa'dan Alaçam ilçesine gittiği tespit edilen Dursun İ. idaresindeki kapalı kasa kamyonette şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramada 147 şişe kaçak içki ve 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN