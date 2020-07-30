Samsun'da şüpheli araçtan 776 adet sahte para ele geçirildi Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 776 adet sahte para ele geçirildi.

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 776 adet sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus diye adlandırılan motosikletli polis timi, İlkadım ilçesi Kilise Kavşağı üzerinde durumundan şüphelendikleri G.T. adlı şahsın üzerinde ve aracında arama yaptılar. Yapılan aramada 776 adet sahte olduğu değerlendirilen 50 TL ve 16 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 TL olmak üzere toplamda 39 bin 600 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.T. bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA