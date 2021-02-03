Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
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Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

03.02.2021 22:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:44
Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 92,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 92,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 92,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. M.N, E.B. ve O.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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