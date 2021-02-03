Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
03.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:06
Samsun'un Canik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 92,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 92,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 92,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler tarafından araçtaki M.N, E.B. ve O.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek