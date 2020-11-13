Tokat'ta 2020 yılında 283 bin 442 dekar tarım arazisi sulandı
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Tokat'ta 2020 yılında 283 bin 442 dekar tarım arazisi sulandı

13.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:08
Tokat'ta 2020 yılında 283 bin 442 dekar tarım arazisi sulandı

Tokat'ta 2020 yılında 283 Bin 442 dekar tarım arazisi sulandı.

Tokat'ta 2020 yılında 283 Bin 442 dekar tarım arazisi sulandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmenin önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktardı.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Tokat da 1 Nisan'da başlayan sulama sezonu 27 Ekim'da tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Tokat ilimiz ve ilçelerimizde toplam 283 bin 442 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Tokat il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 283 bin 442 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte bu yıl birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 360 milyon lira katkı sağlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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