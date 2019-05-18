Samsun'da Sulama Kanalına Giren Çocuk Boğuldu
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Ağıllar Mahallesi'nde tabelaya taktığı ipi beline bağlayan Ahmet Bayrak (11), sulama kanalına girdi.
Belindeki ipin çözülmesi sonucu Bayrak, kanalda sürüklenmeye başladı.
Kanalın kenarında bekleyen akrabasının haber vermesi üzerine gelen ailesi, yaptıkları aramada çocuğu suya girdiği noktanın 500 metre ilerisinde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA