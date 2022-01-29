Samsun'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı - Haberler
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Samsun'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

AA, İlyas Gün - Güncel
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Samsun'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Örencik Mahallesi'nde 1,5 metrelik sulama kanalına karacanın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine Samsun Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, kanaldan çıkardıkları karacayı veteriner hekime götürdü. Tedavisi yapılan karaca, daha sonra bulunduğu bölgede doğaya salındı.

Samsun'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

Samsun'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

AA / İlyas Gün - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Samsun, Bafra, Güncel, Haber

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