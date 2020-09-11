Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
11.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:20

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bekir Kelsoy'un (47) kullandığı 16 GA 441 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Yaralanan sürücü ile eşi Pakize (45) ve kızı Zeynep Sudenaz Kelsoy (14), sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bekir Kelsoy, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bekir Kelsoy'un İstanbul'da astsubay olarak görev yaptığı, izin dönüşü ailesiyle Ordu'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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