Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler
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Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Özyürek'in (53) kullandığı 55 JS 464 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Hara mevkisinde yolun sağındaki sulama kanalına devrildi.

Sürücü Özyürek kaza yerinde hayatını kaybetti.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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