Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Murat Özyürek'in (53) kullandığı 55 JS 464 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Hara mevkisinde yolun sağındaki sulama kanalına devrildi.
Sürücü Özyürek kaza yerinde hayatını kaybetti.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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