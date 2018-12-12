Samsun'da Sulama Borusu Patladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sulama borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, kara yolu ulaşımında aksama meydana geldi.

Vezirköprü Ovası Sulama Projesi kapsamında Vezirköprü Barajı'ndan ovaya toprak altından su götürülen boru, Kızılcaören Mahallesi mevkisinde patladı.

Tazyikle akan su, çevredeki araziler ile iş yerlerinde su baskınına neden oldu. Vezirköprü-Havza kara yolu ile Yeni Devlet Hastanesi inşaatına giden yolda çamur ve taş parçaları nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Yaklaşık bir saat akan su, hattın vanasının kapatılmasının ardından kesildi. Trafik ekipleri de kara yolunda sorun olmaması için güvenlik önlemi aldı.

Karayolları ekipleri ise yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Sulama borusunun tamirine yönelik çalışmalar sürüyor.