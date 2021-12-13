Samsun'da suç ve suçluya geçit yok

SAMSUN (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun halkın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında şok uygulama ve denetimleri sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dış İlçe Amirlik/Müdürlükleri tarafından 10 Aralık Cuma günü saat 08.00 ile 13 Aralık Pazartesi günü saat 08.00'e kadar park-bahçelerde şok uygulamalar ile sabit yol uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 26 bin 597 şahsın GBT'si sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamalarda 26 bin 942 şahsın HES sorgusu yapılarak karantina ihlali tespit edilen 2 pozitif, 3 temaslı olmak üzere toplam 5 şahsa işlem yapıldı. 122 park ve bahçe kontrol edildi. 233 iş yeri denetlendi. 34 şahsa idari, 16 şahsa adli işlem yapıldı, 3 şahıs gözaltına alındı. 1 adet tabanca, 18 adet mermi, 29 adet kesici/delici alet, 522 adet sentetik ecza, 11,11 gr kannabionid, 126,05 gr metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

10 bin 250 araç kontrol edilerek, 2 bin 664 araç ve sürücüye işlem uygulandı. - SAMSUN